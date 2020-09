Die Feuerwehr Waldkirch hat am Wochenende gleich mehrfach wegen gefährlicher Feuerstellen ausrücken müssen. Ein Landwirt hatte am Samstagabend ein zehn mal zehn Meter großes Feuer entfacht, dass die Feuerwehrleute mit über 20.000 Liter Wasser löschen mussten. In Buchholz geriet ebenfalls am Samstagabend aus noch nicht geklärter Ursache ein Komposthaufen in einem Schrebergarten in Brand und musste professionell gelöscht werden. Gestern Vormittag entdeckte ein Feuerwehrmann per Zufall eine noch brennende Feuerstelle an der Schwarzenberghütte. Unbekannte hatten dort offenbar gegrillt, ohne hinterher ihre Glut zu löschen. Auch hier musste die Feuerwehr anrücken.