Der vor vier Wochen eingerichtete "Pop up"-Testlauf für eine Fußgängerzone in Weil am Rhein wurde abgeändert: Die Hauptstraße kann bis Ende September jetzt als Einbahnstraße einspurig befahren werden. Die Parkplätze bleiben aber weiterhin gesperrt. Von dieser Einbahnstraßenregelung versprechen sich die Einzelhändler allerdings nicht viel. Die Stadt Weil am Rhein wird den Testlauf mit der Fußgängerzone jedoch nicht vorzeitig abbrechen. Stattdessen will sie eine eigene Umfrage in Auftrag geben. Die Weiler Bürger können die Pro- und Contra-Argumente noch einmal überdenken.