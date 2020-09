Die zentrale Corona-Abstrichstelle in Freiburg auf der neuen Messe hat jetzt zusätzlich am 6. und 13. September geöffnet. Mit der erweiterten Öffnungszeit sollen genug Kapazitäten vorhanden sein, um dem voraussichtlich weiterhin stark steigenden Bedarf an Coronatests in den nächsten Wochen gerecht zu werden. Die Corona-Abstrichstelle ist von Montag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr geöffnet.