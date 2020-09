Zwei noch unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag ein Schuhgeschäft in der Oberndorfer (Kreis Rottweil) Innenstadt überfallen. Sie erbeutetet Bargeld, vermutlich in dreistelliger Höhe. Sie hatte eine Angestellt mit einer Schusswaffe bedroht, das Geld geraubt und die Frau in eine Toilette eingesperrt. Die beiden etwa 30 und 40 Jahre alten Männer konnten unerkannt entkommen.