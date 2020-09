Mit der heutigen Eröffnung des Ceneri-Basistunnels ist der Schweizer Teil des geplanten Rhein-Alpen-Korridors von Rotterdam in den Niederlanden nach Genua in Italien fertig. Mithilfe der Flachbahnstrecke soll der internationale Personenverkehr gefördert und vor allem mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Etwa 15 Kilometer lang führt der Tunnel von der Tessiner Stadt Bellinzona unter dem Monte Ceneri hindurch nach Lugano. Pro Tag können durch die zwei Röhren 170 Güterzüge und 180 Personenzüge fahren, letztere mit bis zu 250 km/h. Der Ceneri-Basistunnel komplettiert mit dem Lötschbergtunnel und dem vor vier Jahren eröffneten neuen Gotthardtunnel das Schweizer Verkehrsprojekt einer Flachbahn-Alpquerung, also einer Trasse ohne größere Steigungen. Sie soll den Güterverkehr zwischen den Nordseehäfen und dem Mittelmeer effektiver und schneller machen und so dafür sorgen, dass mehr Waren auf der Schiene, statt mit Lkws transportiert werden. Doch noch klemmt es an den Zulaufstrecken in Italien und vor allem in Deutschland. Der Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel kommt nur schleppend voran, zum Ärger der Schweizer. Deutschland versprach nun eine weitgehende Fertigstellung bis 2035. Personenzüge fahren dank des Tunnels rund eine Viertelstunde schneller zum Beispiel von Zürich nach Milano. Verbindungen von München und, so der Plan, –von Frankfurt nach Italien sollen dem Flugzeug Konkurrenz machen. Regulär fahren Züge erst ab Dezember durch den Tunnel. Bis dahin finden Testfahrten oder Rettungsübungen statt.