Die Polizei hat am Donnerstag einen 40-jährigen Mann festgenommen. Er soll vergangenen Samstag in Freiburg-Landwasser einen Familienvater und dessen beide Söhne mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit angegriffen haben. Alle drei erlitten Hautreizungen und mussten von Rettungskräften versorgt werden. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelte, ist derzeit noch nicht bekannt.