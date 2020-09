per Mail teilen

Trotz der Corona-Pandemie beginnt in Straßburg am Freitag die größte Verbrauchermesse der Region, die Europamesse. Bis zu 5.000 Menschen dürfen sich zeitgleich in den Messehallen aufhalten. Für die Veranstalter von Strasbourg-Evénement ist es die erste Messe seit Monaten. Sie wollen zeigen, dass Großveranstaltungen wieder möglich sind. Ihr Infektionsschutzkonzept haben sie mit der Stadt, der Präfektur und der regionalen Gesundheitsbehörde abgestimmt. Vor allem Masken, Desinfektionsmittel und vorgegebene Laufrichtungen sollen auf dem 40.000 Quadratmeter großen Messegelände für den Schutz von Besuchern und Mitarbeitern sorgen. Schwerpunkte der Europamesse sind wie immer Produkte rund um Haus und Garten, Kultur und Kulinarisches. Rund 300 Aussteller haben sich angemeldet, im vergangenen Jahr waren es mehr als 500, 163.000 Besucher kamen. Die Europamesse läuft bis zum 14. September.