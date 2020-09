per Mail teilen

Der Badische Weinbauverband hat auf seiner Herbstpressekonferenz einen positiven Ausblick auf den Jahrgang 2020 gegeben. Mit dem 10. August begann die Weinlese dieses Jahr so früh wie noch nie. Obwohl die Niederschläge von November bis Januar ca. 30% unter dem langjährigen Durchschnitt lagen, ist man zufrieden mit der Entwicklung der Rebsorten. Auch wenn im April und Mai geringe Schäden durch Frost zu beklagen waren, betrug der Entwicklungsvorsprung der Reben Ende April bereits 12-14 Tage, im Vergleich zum langjährigen Mittel. Auch Schäden durch Sonnenbrand hielten sich 2020 in Grenzen. Die Hauptlese startet dieses Jahr ab dem 7. September. Man geht von einer Erntemenge von 74-80 Hektoliter pro Hektar aus. Qualitätsmäßig wird sich der Jahrgang 2020 laut Badischem Weinbauverband zwischen die Jahre 2018 und 2019 einreihen. Landwirtschaftsminister Peter Hauk, der ebenfalls in Vogtsburg im Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) war betonte, dass die Winzer trotz Corona eine hervorragende Arbeit geleistet hätten.