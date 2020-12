Ein französisches Gericht hat die allgemeine Maskenpflicht in Straßburg und zwölf kleineren elsässischen Gemeinden gekippt. Das Verwaltungsgericht in Straßburg begründete dies am Mittwoch in einem Eilentscheid mit der "Einschränkung der Freiheit" der Bürger und der zu großen Reichweite des Verwaltungserlasses. Dieser machte den Mund-Nasen-Schutz auch im Freien verbindlich. Geklagt hatten zwei Krankenhausärzte. Das Verwaltungsgericht hat Präfektin Josiane Chevalier aufgefordert, ihren Erlass zu überprüfen. Laut französischen Nachrichtenagenturen sollen bestimmte Zonen und Uhrzeiten definiert werden, in denen die Maskenpflicht gilt. Bis zum kommenden Montag, 7. September, soll die Präfektur eine überarbeitete Version vorlegen. Bis dahin, so heißt es, müssten die Bürger in den 13 betroffenen Kommunen aber weiter Masken tragen.