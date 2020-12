Nach einem Wohnwagen-Diebstahl am Dienstagmorgen bei Freiburg ist es anschließend in Lahr und Schwanau zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gekommen. Der Täter konnte entkommen. Ein Autofahrer auf der A 5 in Richtung Norden traute seinen Augen kaum: er wurde überholt von einem anderen Wagen, angekoppelt sein eigener Wohnwagen. Der Mann rief sofort die Polizei an, die Beamten konnten den mutmaßlichen Wohnwagen-Dieb ab der A 5 – Ausfahrt Lahr verfolgen. Der Fahrer versuchte zu entkommen, fuhr dabei viel zu schnell und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Er wollte verhindern, dass die Polizisten ihn überholen. Die Verfolgung endete am deutsch-französischen Grenzübergang bei Nonnenweier. Die Polizisten fanden den abgekoppelten Wohnwagen. Vom Täter fehlte jede Spur. Er war nach Frankreich entkommen.