SC Freiburg Trainer Christian Streich hat die jüngste Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA gelobt. Es sei unabdingbar, dass Profisportler politisch seien, sagte der 55-Jährige im SWR. Was sollten die Menschen machen?, fragt Christian Streich. Bei der politischen Situation, die in diesem Land herrsche. Das sei ein Desaster, was da passiert sei. Da seien Menschen an der Macht, gegen die man natürlich aufstehen müsse, weil das Leben von ganz vielen Menschen bedroht sei. Ausgelöst wurden die jüngsten Proteste zahlreicher Profisportler durch Schüsse von Polizeibeamten auf den schwarzen Familienvater Jacob Blake, bei denen dieser vor einer Woche schwer verletzt wurde. Etliche Mannschaften aus Sportarten wie Basketball, Baseball, Football, Fußball oder Eishockey schlossen sich den Protesten an.