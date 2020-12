Der Armaturen- und Brausen-Hersteller Hansgrohe mit Sitz in Schiltach im Kreis Rottweil hat sein Sponsoring im Radsport bis zum Jahr 2024 verlängert. Das kündigte das Unternehmen zum Start der Tour de France an. Gemeinsam mit dem Küchenhersteller Bora bleibt das Unternehmen Titelsponsor des deutschen Radteams Bora-Hansgrohe. Mit dem deutschen Hoffnungsträger Emmanuel Buchmann ist die Mannschaft auch in diesem Jahr wieder in Frankreich am Start.