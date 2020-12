Der Ansturm auf die Wohnheimplätze für Studenten wird sich in diesem Wintersemester nicht so krass darstellen wie in den Jahren zuvor. Davon gehen die meisten Studierendenwerke in Baden-Württemberg aus. Ein Grund für dieses Phänomen sei das Fernbleiben der internationalen Studierenden in Zeiten von Corona. Viele Universitäten hätten ihre Austauschprogramme gestrichen. Im vergangenen Sommersemester hätten manche Studierendenwerke - darunter Freiburg - sogar Leerstände in einigen Wohnheimen verzeichnet.