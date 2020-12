Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Emmendingen/Lahr, Peter Weiß, hat in einem offenen Schreiben das Verhalten einiger Teilnehmer auf der Corona-Demonstration in Berlin kritisiert. „Reichsflaggen vor dem Deutschen Bundestag – das habe ich bislang für unmöglich gehalten“, teilte der Politiker in einer Stellungnahme mit. Was sich auf den Stufen des Reichstagsgebäudes abgespielt habe, sei ein offener Angriff auf unsere Demokratie. Jetzt seien alle Demokraten aufgerufen, dem entschieden entgegenzutreten. Demonstranten hatten am Samstag die Polizeiabsperrung vor dem Reichstag durchbrochen und vor dem Parlamentsgebäude Reichsflaggen geschwenkt. Weiß kritisierte in dem Zusammenhang auch die Organisatoren der Demonstration. Die Veranstalter hätten klar und deutlich das Zeigen von Reichsflaggen und anderen antidemokratischen Symbolen untersagen sollen, so der Bundestagsabgeordnete.