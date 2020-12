per Mail teilen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison ungeschlagen. Das Team von Trainer Christian Streich setzte sich am Samstag beim Schweizer Vizemeister FC St. Gallen über zwei Mal 60 Minuten mit 3:1 (0:0) durch. Für die Breisgauer war es im dritten Testspiel der zweite Erfolg. Vom Zweitligisten Karlsruher SC hatte sich Freiburg vor zwei Wochen remis getrennt. Lucas Höler und Amir Abrashi erzielten in St. Gallen die Treffer für den SC.