Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in eine Metzgerei in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie die Ladentüre auf und entwendeten Speck und Käse im Wert von mehreren hundert Euro. Von den hungrigen Dieben fehlt bislang jede Spur.