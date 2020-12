per Mail teilen

Linksverteidiger Christian Günter vom SC Freiburg ist zum neuen Mannschaftskapitän gewählt worden. Diese Entscheidung trafen die Spieler im Trainingslager in Schruns. Der bisherige Spielführer Mike Frantz hat die Freiburger in Richtung Hannover verlassen. Günters Vertreter sind Nils Petersen und Vincenzo Grifo. Zudem wurden Amir Abrashi und Nicolas Höfler in den Mannschaftsrat gewählt.