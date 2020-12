In Geisingen im Kreis Tuttlingen hat sich am Freitag ein Postauto selbstständig gemacht. Der 21-jähriger Fahrer vergaß auf einer abschüssigen Straße die Handbremse des Fahrzeuges anzuziehen. Das Auto rollte zurück, wobei die Fahrertür an zwei Granitfelsen hängen blieb und abgerissen wurde. Dem Mann gelang es dann in das Auto zu springen. Er brachte es in einem Vorgarten zum Stehen. Verletzt wurde niemand.