Vierzehn Theaterhäuser in Basel-Stadt und Baselland laden Samstagnachmittag zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Besucher können sich dabei über das jeweilige Hygienekonzept informieren. Und - mit Maske und Abstand - zwei Stunden lang wieder Theaterluft schnuppern. Vor allem aber sollen die Besucher Probesitzen. Denn wenn die Begleitperson drei Stühle weiter sitzt, fühlt sich das möglicherweise komisch an. Zudem wird den Besuchern vorgeführt, wie der Andrang an der Garderobe gemanagt wird und sie können testen, wie lange sie es im Foyer mit Maske überhaupt aushalten. Damit sich in diesen Corona-Zeiten möglichst viele Zuschauer wieder ins Theater trauen, lockt das Ensemble mit selbstgebackenem Gratiskuchen. Denn selbst das härteste Hygienekonzept kann damit vielleicht versüßt werden.