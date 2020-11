In den Basler Geschäften gilt ab kommendem Montag eine Maskenpflicht. Dies hat der Basler Regierungsrat mit Hinblick auf die steigenden Corona-Infektionen entschieden. In Basler Läden und Einkaufszentren müssen Kunden und Mitarbeiter künftig Schutzmasken tragen. Dies gilt auch für das Personal von Gaststätten, Bars und Diskotheken. Die Maskenpflicht wird zudem an Gymnasien und Berufsfachschulen eingeführt. Dort gilt sie allerdings nur auf dem Schulgelände, nicht im Klassenzimmer. Vor Basel-Stadt hatten die Kantone Waadt, Genf, Jura und Neuenburg eine Maskentragpflicht in Läden angeordnet. In der Deutschschweiz ist Basel der erste Kanton, der diesen Schritt im Kampf gegen das Coronavirus unternimmt.