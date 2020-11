Die beiden Pharmakonzerne Roche mit Sitz in Basel und Regeneron in den USA suchen im Kampf gegen Covid-19 den Schulterschluss. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam eine Antikörperkombination entwickeln und auf der ganzen Welt vertreiben. Sie habe das Potenzial, die Ausbreitung der globalen Pandemie zu verlangsamen, so die die Konzerne. Der Pharmakonzern Regeneron hat eine Antikörperkombination entwickelt, die derzeit in zwei klinischen Studien getestet wird. Mit diesem Mittel könne der Immunstatus gegen Corona sofort erhöht werden, heißt es. Eine Ansteckung mit Covid-19 könnte dadurch verhindert werden. Der Nachteil des Antikörpercocktails: Die Injektion muss alle paar Wochen wiederholt werden. Im Gegensatz zu einer Impfung ist die Immunisierung also nicht anhaltend. Bislang wurde das Antikörpermittel allerdings noch nicht zugelassen. Sollte dies der Fall sein, wird Regeneron den Vertrieb in den USA übernehmen, Roche im Rest der Welt.