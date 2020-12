Die Freiburger Haushalte bekommen zurzeit mehr Trinkwasser aus dem Wasserwerk in Hausen an der Möhlin als üblich. Das liegt am geringen Wasseraufkommen im Wasserwerk in Ebnet. Aus dem Schwarzwald kommt wegen Hitze und Niederschlagsmangel deutlich weniger Wasser an. Die Badenova teilt mit, dass das Trinkwasser durch die Mischung aktuell einen mittleren Härtegrad hat.