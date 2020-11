Im Prozess um die Tötung eines siebenjährigen Jungen in Basel hat die 76-jährige Angeklagte die Tat gestanden. Der Schüler war im März vergangenen Jahres auf offener Straße durch Stiche in den Hals getötet worden. Eine Stunde nach der Tat hatte sich die Rentnerin der Polizei gestellt. Sie habe im Affekt gehandelt, sei verzweifelt gewesen und am Abgrund gestanden, so die Rentnerin vor dem Basler Strafgericht am ersten Prozesstag. Sie bereue die Tat und es tue ihr Leid für die Familie. Die Staatsanwaltschaft hingegen geht davon aus, dass die Frau die Tat akribisch vorbereitet hatte. Die Beschuldigte leide an einer wahnhaften Störung, mehr als über 40 Jahre lang habe sie wahnhafte Briefe an verschiedene Behörden geschrieben, so die Anklage. Seit 2002 sei in den Briefen der Frau auch von Mord die Rede gewesen. Ein Urteil wird für Dienstag erwartet.