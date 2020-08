Die bundesweite Corona-Antikörperstudie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) hat im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg begonnen. Die ersten Blutabnahmen von Probanden sind erfolgt.

Ziel der Studie ist es zu untersuchen, bei wie vielen Menschen sich in Deutschland bereits Antikörper gegen das Coronavirus nachweisen lassen. Damit soll die Zahl jener Personen ermittelt werden, die das Virus eventuell schon hatten, ohne es zu bemerken.

Die Studie des HZI soll in verschiedenen Regionen in Deutschland durchgeführt werden. Den Anfang machte Reutlingen am 1. Juli. Insgesamt 90.000 Menschen sind für die Corona-Antikörper-Studie des HZI bundesweit per Zufallsverfahren ausgewählt worden - darunter etwa 3.000 Probanden aus Südbaden.

Den ersten Probanden aus Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald wurde inzwischen Blut abgenommen. Die Forscher entschieden sich für Freiburg und Umgebung als Teststandort, weil die Stadt zu einem recht frühen Zeitpunkt von der Pandemie betroffen war, so Studienleiter Gérard Krause.