An Covid-19 erkrankte Person in Freizeitbad Offenburg

Am Samstag vor einer Woche hat sich eine an Covid-19 erkrankte und wahrscheinlich ansteckende Person im Offenburger Freizeitbad Stegermatt aufgehalten. Das haben das Gesundheitsamt Ortenaukreis und die Stadt Offenburg am Donnerstag mitgeteilt.