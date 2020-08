Die Freiburger Polizei hat einen Tatverdächtigen im Rahmen des Waldbrandes vom vergangenen Freitag festgenommen. Ein Zeugenhinweis brachte die Ermittler auf die Spur des Mannes. Ein Jäger hatte ihn am Freitagabend an einer Feuerstelle in unmittelbarer Nähe des Brandes im Freiburger Sternwald gesehen und die Polizei alarmiert. Seit Montag hatten die Beamten intensiv nach dem 30-Jährigen gesucht. Das Feuer, dass eine Ausdehnung von 300 Quadratmetern hatte, mussten mehr als 70 Feuerwehrleuten löschen. Es hatte sich in einem unwegsamen und steilen Gelände ausgebreitet und war schwierig einzudämmen. Eine eigens geschulte Spezialtruppe für Wald - und Vegetationsbrände war im Einsatz.