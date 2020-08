Das Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg mit Corona-Tests an den Flughäfen im Land betraut. Außerdem seien Teststationen an den Hauptbahnhöfen in Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Mannheim sowie am Hauptbahnhof Freiburg oder am Badischen Bahnhof in Basel angedacht. Im Straßenverkehr komme ein Testzentrum für Reisende an der A5, Raststätte Neuenburg-Ost, in Frage. Weitere Teststationen könnten zeitnah aufgebaut werden, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.