Im Ringen um Beschränkungen des Lkw-Verkehrs auf der B415 im Ortenaukreis hat sich jetzt die Gemeinde Friesenheim zu Wort gemeldet. Die Verwaltung fürchtet, dass sich zusätzlicher Güterverkehr auf die B3 verlagern könnte und will bis zum Herbst eigene Wünsche zusammenfassen. Die Lahrer Ortsteile Kuhbach und Reichenbach kämpfen seit längerem für ein nächtliches LKW-Durchfahrverbot. Zum Schutz der Anrainer der B415 vor Lärm. Bisher hat das Regierungspräsdium Freiburg dies abgelehnt – doch nach Einschätzung von Friesenheims Bürgermeister Erik Weide ist der politische Druck für ein Verbot zuletzt sehr stark gewachsen. Er glaubt, dass seine Gemeinde an der B3, die Leidtragende sein könnte. Eine Verlagerung des Schwerlastverkehrs würde man nicht hinnehmen, so Weide. Außerdem kritisiert der Bürgermeister die Verzögerungen beim Ausbau der Rheintal-Strecke für den Güterverkehr.