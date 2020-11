per Mail teilen

Die Polizei in Bad Säckingen hat am Wochenende ein spontanes sogenanntes „Tuning-Treffen“ aufgelöst. Am Parkplatz beim Waldbad hatten sich 140 Menschen rund um 70 aufgemotzte Autos versammelt. Die Versammlung verstieß laut Polizei gegen die Corona-Verordnung. Die Teilnehmer des Treffens seien jedoch einsichtig gewesen. Fünf Fahrzeuge wurden wegen technischer Veränderungen beanstandet oder beschlagnahmt.