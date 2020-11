In der Hofeinfahrt des Polizeireviers in Achern ist am Montag Morgen ein Kind zur Welt gekommen. Der Vater und seine in den Wehen liegende Frau waren auf dem Weg zum Krankenhaus, schafften es aber nicht mehr rechtzeitig dorthin. Sie stoppten ihr Auto im Hoftor des Reviers und noch bevor ihnen Beamte zu Hilfe eilen konnten, war ein kleines Mädchen geboren.