Zu einem Polizeieinsatz in einem Intercity-Zug ist es am Wochenende am Bahnhof Tuttlingen gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hätten sich mehrere Fahrgäste in dem Zug geweigert eine Alltagsmaske (Mund-Nasen-Abdeckung) zu tragen. Die Gruppe aus 12 Personen sei offensichtlich auf dem Weg zu einer Demo gegen die Corona-Vorschriften gewesen. Ein 58-jähriger bestand darauf ohne Mund-Nasen-Schutz transportiert zu werden. Für ihn endete die Fahrt in Tuttlingen.