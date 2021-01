per Mail teilen

Bei den Starts in Richtung Westen fliegt jedes zweite Flugzeug am Euroairport Basel-Mulhouse zu weit südlich. Das ergab eine Untersuchung des Flughafens, die nun mit der französischen Flugsicherung und den Fluggesellschaften besprochen werden soll. Die südlich des Euroairports gelegenen Gemeinden in der Schweiz klagen seit Jahren über zu viel Fluglärm.