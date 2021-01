Das Amtsgericht St. Blasien hat vier Unternehmer wegen Schwarzarbeit zu Geldstrafen in Höhe von fast 90.000 Euro verurteilt. Die vier Inhaber von holzverarbeitenden Betrieben sollen in fast 280 Fällen sogenanntes Lohnsplitting betrieben haben. Sie haben die bezahlte Mehrarbeit von Mitarbeitern über Jahre zum Schein an Dritte ausbezahlt, um so Sozialabgaben zu sparen. Die Namen der fiktiven Arbeitskräfte haben die vier Firmen untereinander ausgetauscht. Alle vier Verurteilten sind damit jetzt vorbestraft.