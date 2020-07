Der neue Präsident des Badischen Weinbauverbandes heißt Rainer Zeller. Der Nebenerwerbs-Winzer stammt aus Müllheim-Britzingen und ist Nachfolger von Kilian Schneider aus Schliengen.

Die Mitglieder des Verband-Ausschusses haben am Montag den 64-jährigen Rainer Zeller aus Müllheim-Britzingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zum neuen Weinbaupräsidenten Badens gewählt. Er folgt damit Kilian Schneider aus Schliengen nach, der zehn Jahre an der Spitze des Badischen Weinbauverbandes gestanden hatte.

Nebenerwerbs-Winzer Rainer Zeller aus Müllheim-Britzingen (m.) ist neuer Präsident des Badischen Weinbauverbandes. Vizepräsidenten sind (v.l.): Stephan Danner (Durbach), Martin Linser (Freiburg-Opfingen), ThomasWaltz (Heitersheim) und Martin Schmidt (Eichstetten) SWR Sebastian Bargon

Drei der vier Vizepräsidenten neu im Präsidium

Die Vizepräsidenten wurden in der Verbandsausschusssitzung ebenfalls neu gewählt und sitzen mit Ausnahme von Thomas Walz (47), Winzer aus Heitersheim sowie Vizepräsident des Badischen und Deutschen Weinbauverbandes, erstmals im Präsidium. Komplettiert wird das Gremium durch Stephan Danner (46) Geschäftsführender Vorstand der WG Durbach, Martin Linser (42) Wein- und Spargelbauer aus Opfingen sowie Martin Schmidt (44) aus Eichstetten. Er ist Inhaber der Weinkellerei Friedrich Kiefer sowie des ökologischen Weingutes Schmidt.

Dauer 0:27 min Badischer Weinbaupräsident Rainer Zeller im Interview Kurzinterview Rainer Zeller mit SWR-Reporter Sebastian Bargon nach der Wahl.

Badische Winzer sollen "Spaß an ihrem Beruf haben"

Rainer Zeller möchte die Badischen Winzer zusammenführen und unter einem Dach vereinen, das sagte er dem SWR nach seiner Wahl zum Badischen Weinbaupräsidenten. Ein wesentliches Ziel seiner Amtszeit sei es außerdem, die Chancen für die badischen Winzer klar zu definieren und konsequent umzusetzen. Sie sollen als große Einheit am Markt auftreten und am Ende des Tages soll dabei so viel Einkommen generiert werden, "dass sie Spaß an ihrem Beruf" haben, so der neue Präsident.