Renaturierung in Donaueschingen Verlegung des Donau-Ursprungs hat begonnen

Am Donau-Ursprung in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist eine der größten Renaturierungen in Baden-Württemberg in Angriff genommen worden. Von der Umgestaltung sollen Natur und Landschaft, aber auch der Tourismus profitieren.