Am Sonntag wählen die Menschen in Schönau (Landkreis Lörrach) ihr Stadtoberhaupt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Peter Schelshorn (CDU). Der 48-Jährige tritt für eine zweite Amtszeit an. Von den rund 1770 Wahlberechtigten haben bereits 40 Prozent per Briefwahl abgestimmt. Um die Corona-Hygieneauflagen einhalten zu können, wird das Wahllokal in der Aula des örtlichen Gymnasiums eingerichtet. Die Wähler werden gebeten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Desinfektionsmittel und Einmalstifte werden zur Verfügung gestellt. Das Wahllokal schließt um 18 Uhr.