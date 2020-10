Wegen der Corona-Pandemie feiert Waldshut-Tiengen den traditionellen "Schwyzertag" am Sonntag statt mit einem viertägigen Fest nur mit einem Festgottesdienst. Das Fest in Tiengen erinnert an die Belagerung der Stadt im Jahr 1415. Denn vor 605 Jahren sollen angeblich Schweizer Söldner Tiengen zunächst belagert haben und dann von den Einheimischen am Tiengener Marienbrunnen zurückgeschlagen worden sein. Ihre Rettung schrieben die Tiengener der Hilfe der Gottesmutter Maria zu. Sie gelobten diese Rettung einmal im Jahr zu feiern. Der "Schwyzertag" wird so traditionell als kirchliches Hochfest gefeiert. Coronabedingt fallen dieses Mal Umzug, Heimatabend und der gesamte Festbetrieb aus. Der Sonntagsgottesdienst mit dem traditionellen Gelöbnis findet aber statt. Daran können im Schlossgarten gemäß der Corona-Regeln des Landes aber nur bis zu 100 Menschen teilnehmen.