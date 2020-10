per Mail teilen

In Basel haben in der Nacht auf Samstag mehrere Maskierte einen Fußgänger angegriffen und verletzt. Wie die Kantonspolizei mittteilte, fand ein Passant den Verletzten unter einer Brücke liegend. Der 24-Jährige musste mit mehreren Verletzungen in die Notfallaufnahme. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei geht von drei bis fünf dunkel gekleideten Tätern aus.