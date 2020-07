In Kirchzarten im Dreisamtal wird es in diesem Sommer keine Badesaison geben. Das Dreisam-Freibad bleibt geschlossen. Das hat der Gemeinderat entschieden. Daran ändert auch eine Online-Petition nichts. Mehr als 500 Menschen hatten sich für die Öffnung des Bades ausgesprochen. Die Gemeindeverwaltung hob nochmals hervor, dass die Corona-Richtlinien im Dreisambad nicht eingehalten werden könnten. Zudem fehle Aufsichtspersonal. In Lenzkirch im Hochschwarzwald wurde hingegen beschlossen, die Freibäder an diesem Wochenende zu öffnen.