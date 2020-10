Landwirte in Südbaden verzeichnen aktuell große Schäden durch Saatkrähen. Vor allem auf den Maisfeldern mussten sie teilweise mehrmals säen, weil Krähen die jungen Pflanzen ausrupften. Wegen der Trockenheit im Frühjahr blieb der Mais lange klein und war für die Krähen die perfekte Beute. Außerdem hat die EU ein Mittel vom Markt genommen mit dem Saatgut bisher gegen Vogelfraß geschützt wurde. Auch an die Jungpflanzen gingen die Krähen nicht ran, wenn das Saatgut gebeizt war. Laut dem Landwirtschaftsamt des Ortenaukreises gibt es bisher keine wirksame Alternative. Die Saatkrähen stehen unter Schutz und dürfen nicht abgeschossen werden. Im Rheintal fühlen sie sich offenbar besonders wohl. Auf den Äcker im Rheintal ist das Nahrungsangebot groß und alte Baumbestände in den Städte bieten gute Nistmöglichkeiten. Große Krähenkolonien gibt es zum Beispiel in Lahr und Bad Krozingen.