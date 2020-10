Bei einem Termin am Montag in Sankt Blasien-Menzenschwand (Kreis Waldshut) hat der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) bekräftigt, die Offenhaltung der Landschaft im Schwarzwald weiter fördern zu wollen. Ein im Jahr 2017/2018 aufgelegtes Sonderprogramm zur Stärkung der Biodiversität in Höhe von insgesamt 36 Millionen Euro wird fortgesetzt. Das Land bezuschusst im Biosphärengebiet Schwarzwald entsprechende Sonderprogramm-Projekte in diesem und nächsten Jahr mit 200.000 Euro. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller appelliert aber auch an die Verbraucher: Statt billiges Fleisch aus aller Welt zu kaufen, sollten sie lieber regional einkaufen und damit gleichzeitig die landschaftspflegerische Arbeit der Landwirte im Schwarzwald unterstützen.