Bei den Kommunalwahlen in Frankreich am Sonntag haben die Grünen spektakuläre Erfolge erzielt. Auch in Straßburg. Dort wurde erstmals eine Grüne zur Oberbürgermeisterin gewählt.

Jeanne Barseghian als erste Grüne zur Oberbürgermeisterin von Straßburg gewählt SWR Christine Veenstra

Die Grünen hatten zunächst gezittert, viele hatten nicht mehr an den Erfolg geglaubt. Doch am Ende war es ein komfortabler Vorsprung, mit dem die 39-jährige Jeanne Barseghian das Straßburger Rathaus eroberte. Ihre Liste "Strasbourg écologiste et citoyenne" bekam 41,7 Prozent der Stimmen. Und das, obwohl ihr stärkster Konkurrent Alain Fontanel von der Regierungspartei "En Marche" quasi in letzter Minute ein Bündnis schließen konnte. Zusammen mit den konservativen "Les Républicains" erzielte er 35 Prozent der Stimmen.

Auch in den französischen Großstädten Lyon, Bordeaux oder Besançon, erreichten die Grünen und ihre Verbündeten beispiellose Erfolge und setzen Staatspräsident Emmanuel Macron erheblich unter Druck. Sein Mitte-Lager erlebte bei der Endrunde am Sonntag ein Fiasko. Die Stichwahlen waren eigentlich für Ende März geplant, mussten aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Überschattet waren sie von einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung von rund 40 Prozent. Vor sechs Jahren hatte die Beteiligung noch bei gut 62 Prozent gelegen. In den Wahllokalen galt Maskenpflicht.

Die Kommunalwahlen in Frankreich mussten wegen Corona verschoben werden - die Wahlbeteiligung war historisch gering SWR Christine Veenstra

"L'Alsace": Die Kommunalwahlen haben die Grünen zum Glänzen gebracht

Zur "grünen Welle" bei der Endrunde der französischen Kommunalwahlen am Sonntag schreibt die elsässische Tageszeitung "L'Alsace" am Montag:

"Die Grünen sind die großen Sieger der Abstimmung. Die Kandidaten von EELV (Europe Écologie - Les Verts) waren oft verbündet mit der sozialistischen Linken wie in Lyon, Marseille und Bordeaux, aber auch in Konkurrenz zur PS (Parti socialiste) wie in Straßburg. Die Grünen konnten ihre Wähler überzeugen, sich an der Wahl zu beteiligen. Die hohe Wahlenthaltung verpflichtet allerdings dazu, vorschnelle Schlüsse zu ziehen.

Die Kommunalwahlen haben die Grünen zum Glänzen gebracht. Hängt das mit den Konsequenzen der Gesundheitskrise zusammen? Mit der "Gentrifizierung", dem Zuzug von Wohlhabenden in den großen Städten? Oder damit, dass die Franzosen nun ein wirkliches Bewusstsein für Umwelt-Angelegenheiten haben? Oder ist es ein allgemeiner Big-Bang? Wer versucht, auf diese Fragen zu antworten, ist waghalsig."