Ab dem 1. Juli ist in Baden-Württemberg Sport wieder ohne Abstandsregeln möglich. Das hat das Kultus- und Sportministerium am Donnerstag mitgeteilt. Grundsätzlich ist dann der Trainings - und Wettkampfbetrieb in Mannschafts - und Kontaktsportarten wie Ringen und Judo wieder erlaubt. Gleichzeitig gelten außerhalb des Spielbetriebes weiter die Abstandsgebote. Körperkontakte wie Umarmungen und Händeschütteln sollen weiter vermieden werden. Volker Stark, Geschäftsführer beim Badischen Sportbund in Freiburg, ist besonders erstaunt, dass auch intensive Kontaktsportarten wie Ringen, Judo und Taekwondo wieder normal trainiert werden können. Wie diese Sportler das Abstandsgebot einhalten sollen, kann Stark sich nicht recht vorstellen.