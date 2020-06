Die SPD-Stadtratsfraktion kritisiert in einem offenen Brief den Geschäftsführer der Freiburger Stadtbau, Ralf Klausmann. In dem Schreiben zeigen sich die Sozialdemokraten verwundert darüber, dass in anderen Städten die Bäder unter entsprechenden Hygienevorgaben geöffnet hätten, in Freiburger sie aber nach wie vor geschlossen seien. Jetzt verlangt die SPD vom Geschäftsführer der Stadtbau Rechenschaft darüber, wann und wie eine Öffnung der Bäder geplant ist und mit welchen Hygienevorgaben.