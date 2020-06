Am Freitag ist in der Nähe von Oppenau (Ortenaukreise) ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto, das gerade abbiegend wollte. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro.