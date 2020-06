Mit dem Temperaturumschwung und drückend schwülwarmer Luft am Wochenende, kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen. Das betrifft vor allem wetterfühlige Menschen. Beschwerden wie Abgeschlagenheit, rasche Ermüdung, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen können die Reaktionen auf den Wetterumschwung sein. Das sagte Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst in Freiburg. Insbesondere bei einer Vorbelastung etwa durch chronische Krankheiten wie Bluthochdruck könne sich der Körper nicht so schnell anpassen, wie bei gesunden Menschen. Die meisten körperlichen Beschwerden zeigen sich, wenn die Wetterlage sich grundlegend ändert. In früheren Studien gab jeder zweite Bundesbürger an, dass das Wetter Einfluss auf seine Gesundheit habe.