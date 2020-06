Im Bürgerwald-Tunnel auf der A98 bei Waldshut-Tiengen ist am Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Nach der Evakuierung wurden mehrere Personen mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung in Kliniken gebracht.

Rettungswagen, die sich mit Blaulicht und Martinshorn den Weg durch den Stau auf der B34 bahnen: Das war das Bild am Montagvormittag nach dem Autobrand im gesperrten Bürgerwald-Tunnel der A98 bei Waldshut-Tiengen. Zunächst hieß es, vier Personen seien mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftungen in Kliniken nach Waldshut oder Stühlingen gebracht worden. Am Mittag hat die Polizei die Zahl der Verletzten nach oben korrigiert. Demnach sind von den 25 Personen, die sich in Autos oder Lkws zum Zeitpunkt des Brandes im Tunnel befanden, mutmaßlich elf durch Rauchgas-Vergiftungen verletzt worden. Eine Person musste wegen starker Rauchgas-Vergiftung mit dem Rettungs-Helikopter in eine Klinik geflogen werden. Rettungskräfte haben den Bürgerwald-Tunnel der A98 evakuiert Bei der Evakuierung des Tunnels mussten laut der Polizei in Waldshut-Tiengen die Fahrer und Beifahrer von neun Autos und neun Lastkraftwagen ihre Fahrzeuge wegen des Autobrandes stehen lassen und den Bürgerwald-Tunnel selbstständig oder in Begleitung der Feuerwehr zu Fuß verlassen. Die Feuerwehr konnte das brennende Auto inzwischen löschen, die Brandursache ist allerdings noch völlig unklar. Der Bürgerwald-Tunnel bleibt voraussichtlich noch den ganzen Tag gesperrt.