Die Billigfluglinie Easyjet wird vorerst nicht vom Euroairport Basel/Mulhouse fliegen. Wegen der Coronakrise will die Fluggesellschaft zudem ein Drittel ihrer Stellen streichen. Wenn die Grenzen am 15. Juni wieder aufgehen, wird Easyjet nur einen Teil seiner Flüge wieder anbieten. In der Schweiz kann man deshalb nur von Genf aus mit der Airline fliegen. Wann der Flugbetrieb am Basler Euroairport wieder aufgenommen wird, ist noch unklar. Ebenso unsicher ist bislang, ob auch hier Stellen wegfallen. Easyjet ist der grösste Fluganbieter am Euroairport. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 450 Mitarbeiter und hat elf Maschinen stationiert. Wegen der Coronakrise rechnet der Euroairport insgesamt mit einem deutlichen Rückgang der Fluggäste. Im schlimmsten Fall könnten dieses Jahr die Passagierzahlen um 80 Prozent einbrechen.