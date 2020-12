per Mail teilen

Beim Brand in einer Chemiefirma in Pratteln im Kanton Baselland ist vergangene Nacht eine Person leicht verletzt worden. Durch das Feuer hatte sich starker Rauch entwickelt. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt habe aber nicht bestanden, so die Polizei. Der Brand war vermutlich durch eine defekte Elektroanlage ausgelöst worden.