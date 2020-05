per Mail teilen

In Lörrach haben am Samstagnachmittag einige Befürworter der Corona-Maßnahmen demonstriert. Unter dem Motto "Deutschland ist stabil" wollten die Demonstranten den Entscheidern von Bund, Ländern und Kommunen für ihre Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus danken. Bei Regen kamen allerdings nur rund zehn Demonstranten auf den alten Marktplatz. Die Aktion hatte der Lörracher SPD-Kreisrat Jonas Hoffmann als Privatperson initiiert - angesichts der vielen Proteste gegen die Corona-Vorschriften in den vergangenen Wochen. Er sagte während der Aktion: "Zu glauben, dass hinter dieser Situation ein großer Plan steckt, das ist zwar unheimlich verführerisch, das entspricht aber einfach nicht der Wahrheit."